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В России назвали причину отключения электроснабжения в Крыму

В России назвали причину отключения электроснабжения в Крыму
В Министерстве энергетики России заявили о том, что электроснабжение Крыма было отключено из-за короткого замыкания, произошедшего на линии.

Как информирует replyua.net, такое сообщение появилось на сайте Минэнергетики РФ. Отмечается, что сразу после короткого замыкания около двух часов дня, 28 июля, были отключены две линии электропередачи – «Тихорецк-Кубанская» и «Ставропольская ГРЭС-Центральная». После чего, по данным министерства, произошло выделение крымской энергосистемы на изолированную работу с отключением связей с энергосистемой Краснодарского края. Полностью устранить последствия этого инцидента, по информации ведомства, удалось только к 19 часам. Началось расследование причин аварии. Что касается причины короткого замыкания, то в российском ведомстве подчеркнули, что оно произошло из-за аномальной жары, которая продолжается на полуострове уже несколько дней.

Напомним, что ранее Крым получал электроэнергию из Украины, однако в конце 2015 года полуостров был отключен от украинской системы электроснабжения. Несколько месяцев в Крыму наблюдались перебои с подачей электроэнергии, и только после окончания строительства энергомоста удалось восстановить подачу электричества в необходимом объеме.
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