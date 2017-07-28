Кримський Бандерівець: укроакула-диверсант перекусила кабелі, залишивши окупований Крим без світла

Блогер Кримський Бандерівець щодня складає дайжест найголовніших новин окупованого Криму. Сьогодні основною темою для обговорення став черговий блекаут, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис, розміщений у персональному блозі оглядача.
Так, наприклад, в Ялті електроенергія пропала о 13:55. Відразу після цього зник і мобільний зв'язок, при чому прицювати перестали обидва місцевих «оператора» стільникового зв’язку (в окупованому Криму працюють тільки місцеві оператори «Волна» та «Винтомб» через санкції – ред.). Далі припинилось водопостачання – мабуть, Водоканал не змін запустити генератори. Світло та воду дали о 16:00 та 17:00 відповідно.
Мешканці Армянська теж залишились без води, світла і зв’язку. При цьому, у деяких районах світло «скінчилось» ще вночі. «Старими-добрими» блекаутами змогли «насолодитись» і мешканці Сімферополя. У Бельбецькій долині з усіх благ цивілізації залишився тільки мобільний зв'язок. У Орловці енергопостачання відновили, але навантаження постійно коливається. Як повідомляють окупанти, причиною перебоїв зі світлом стала аномальна спека, але блогер у це не вірить. Він іронізує, що укроакула-диверсант перекусила кабель «енергомосту», залишивши всіх кримчан без світла.