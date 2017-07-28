валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла

У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла
Російське Міністерство надзвичайних ситуацій оприлюднило заяву з приводу того, що раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кримський півострів залишився без світла, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Як зазначили у російському відомстві, півострів був знеструмлений через те, що виникли технічні проблеми у системі в Ставропольському краї Російської Федерації. Натомість представники влади півострова зазначали, що відключення електроенергії в Криму було спричинено «аномально високими температурами повітря» в одному із енергорайонів Краснодарського краю. Як зазначили у МНС Росії, на даний момент всі несправності вдалося і усунути і півострів знову забезпечений електроенергією. З тією ж інформацію виступив і глава Кримського півострова Сергій Аксьонов, опублікувавши відповідне повідомлення в соцмережі Twitter.

Варто нагадати, інформація про знеструмлення півострова з’явилося вдень, 28 липня, близько 14 години. Спочатку влада окупованого півострова заявила, що це спричинено аварією на російському півострові Тамань.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: сегодня только одна новость, зато какая!

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
28 июл 2017
4242

Мать российского солдата впервые призвала Путина прекратить войну в Украине

Российская мать российского военного Агеева призвала лидеров России и Украины решить вопрос об освобождении пленных и остановить войну на востоке Украины. Как пишет в своем блоге украинский журналист

28 июл 2017
3833

Конгресс обязал Трампа сделать все возможное, чтобы освободить Грузию, Украину и Молдову от российских войск

В законопроекте о новых санкциях против России, Ирана, Северной Кореи, в части, касающейся РФ, есть пункты, в которых, кроме санкций, определены приоритеты во внешней политике. Поскольку в США

Последние новости

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані

США опубликуют в открытом доступе всех, связанных с режимом Путина, политиков, олигархов, бизнесменов

Німеччина проігнорує американські санкції проти Росії

Кримський Бандерівець: укроакула-диверсант перекусила кабелі, залишивши окупований Крим без світла

Блогер: Сааккашвілі належить до осіб, здатних на низькі вчинки

У Гельсінкі легковик врізався в натовп

Турки вражені майстерністю українського пілота

У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла

Лавров пояснив Тіллерсону, чому РФ ввела санкції

Дипломат: тезис «Россия воюет с Америкой на территории Украины» в любой момент может стать кровавой аксиомой

Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно

У РФ визнали факт постачання скандальних турбін на Кримський півострів

Журналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Експерт: румуни жорстоко «опустили» російського віце-прем’єра

Портніков: Саакашвілі варто навчитись проявляти повагу до держави, яка надала йому притулок у важкий для нього час

Північна Корея черговий раз провела випробування ракети

Блогер: без України Кремль не може навіть забезпечити Крим електроенергією

Чекайте відповіді, гади – віце-прем’єр РФ Рогозін, літак якого не пустила Румунія

Политолог: и кто после такого прецедента должен ответить за назначение Саакашвили главой Одесской области?

Блогер: моя вам порада – тікайте з Росії якомога швидше, бо він вже близько

 Новости за день