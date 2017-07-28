У Москві пояснили, чому Крим залишився без світла

Російське Міністерство надзвичайних ситуацій оприлюднило заяву з приводу того, що раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кримський півострів залишився без світла, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Як зазначили у російському відомстві, півострів був знеструмлений через те, що виникли технічні проблеми у системі в Ставропольському краї Російської Федерації. Натомість представники влади півострова зазначали, що відключення електроенергії в Криму було спричинено «аномально високими температурами повітря» в одному із енергорайонів Краснодарського краю. Як зазначили у МНС Росії, на даний момент всі несправності вдалося і усунути і півострів знову забезпечений електроенергією. З тією ж інформацію виступив і глава Кримського півострова Сергій Аксьонов, опублікувавши відповідне повідомлення в соцмережі Twitter.
Варто нагадати, інформація про знеструмлення півострова з’явилося вдень, 28 липня, близько 14 години. Спочатку влада окупованого півострова заявила, що це спричинено аварією на російському півострові Тамань.