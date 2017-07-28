Блогер: без України Кремль не може навіть забезпечити Крим електроенергією

Блогер Дмитро Вовнянко ділиться зі своїми читачами міркуваннями чому енергетична безпека Криму неможлива без України, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер розповідає, що поспілкувався з інженером-енергетиком, який до окупації працював в Криму. Відповідно, чоловік розповів йому в чому основна проблема так званого «енергомосту», який так пафосно підключав Путін. Справа в тому, що закуплений росіянами китайський кабель дуже сильно гріється, а тому його облюбовують молюски та інша морська теплолюбива живність. Відповідно, всі ці тварини оселяються на кабелі і його прольоти важчають у півтора рази за рік, що, у свою чергу, руйнує або сам кабель, або опори, на яких він закріплений.
Чистити кабель доволі дорого, дешевше купити новий, а встановлювати його доводитиметься раз в пару років. Звісно, вихід є – купити кабель в Дженерал Електрик, але хто ж його в Крим продасть. Можна запустити електростанції на основі турбін «Сіменс» в Криму, але з цим теж проблеми і невідомо, чи вдасться їх змонтувати без компанії-виробника. Здається, без України Кремль не здатний забезпечити Крим електроенергією, - наголошує блогер.