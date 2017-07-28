Через три года аннексии Крыма число людей, пересекающих административную границу, уменьшилось всего на треть

После референдума, прошедшего в Крыму три с половиной года назад, число людей, которые пересекают административную границу, сократилось лишь на треть.
Как передает replyua.net со ссылкой на Государственную пограничную службу, в Херсонской области, административную границу в 2014 году пересекли более 389 тысяч граждан и более 99 тысяч транспортных средств, а в 2015 году число граждан уменьшилось до 315 тысяч, транспортных средств – до 82 тысяч. В прошлом году трафик продолжил снижаться – границу пересекли уже 266 тысяч граждан и 47 тысяч автомобилей. С начала текущего года административную границу с Крымом пересекли 37 тысяч автомобилей и около 230 тысяч граждан.
Нужно отметить, что путешествие в Крым без пересечения административной границы (по воздуху или по воде из РФ) считается нарушением законодательства Украины, и за такие действия может последовать наказание – запрет на въезд в Украину сроком до трех лет. Помимо этого, большинство украинцев, ранее предпочитавших отдыхать на полуострове, с момента аннексии выбирают другие курорты Украины, а из РФ поток туристов в Крым значительно снизился.