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Через три года аннексии Крыма число людей, пересекающих административную границу, уменьшилось всего на треть

Через три года аннексии Крыма число людей, пересекающих административную границу, уменьшилось всего на треть
После референдума, прошедшего в Крыму три с половиной года назад, число людей, которые пересекают административную границу, сократилось лишь на треть.

Как передает replyua.net со ссылкой на Государственную пограничную службу, в Херсонской области, административную границу в 2014 году пересекли более 389 тысяч граждан и более 99 тысяч транспортных средств, а в 2015 году число граждан уменьшилось до 315 тысяч, транспортных средств – до 82 тысяч. В прошлом году трафик продолжил снижаться – границу пересекли уже 266 тысяч граждан и 47 тысяч автомобилей. С начала текущего года административную границу с Крымом пересекли 37 тысяч автомобилей и около 230 тысяч граждан.

Нужно отметить, что путешествие в Крым без пересечения административной границы (по воздуху или по воде из РФ) считается нарушением законодательства Украины, и за такие действия может последовать наказание – запрет на въезд в Украину сроком до трех лет. Помимо этого, большинство украинцев, ранее предпочитавших отдыхать на полуострове, с момента аннексии выбирают другие курорты Украины, а из РФ поток туристов в Крым значительно снизился.
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