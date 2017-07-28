Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Самвел Адамян, известный украинский певец и солист Днепровского театра оперы и балета, съездил на отдых в Крым и поделился впечатлениями.
Как информирует replyua.net, соответствующее видео было опубликовано на его канале в YouTube. Адамян отметил, что успел отдохнуть сразу на нескольких курортах полуострова – он побывал в Симеизе, Ялте и Алупке. Певец пришел в восторг от очень низких цен на полуострове, а также от местной кухни и крымских пейзажей. «Ребятки, здесь все супер», – заявил автор видео. Также Адамян добавил, что в Крыму «прекрасно и люди все равно едут отдыхать». Нужно отметить, что работники Днепровского театра уже неоднократно делали скандальные заявления, и Адамян – не первый из них.
Ранее Александр Шароваров, директор театра, попал в непростую ситуацию – активисты нашли у него российский флаг, после чего потребовали уйти в отставку и обвинили в сепаратизме. Екатерина Фондуроко, актриса театра, на очень радостной ноте комментировала избиение ветерана АТО на одном из представлений. Одна из активисток Антимайдана нанесла военному удар молотком по голове, причем это произошло прямо в театре.