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Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму
Самвел Адамян, известный украинский певец и солист Днепровского театра оперы и балета, съездил на отдых в Крым и поделился впечатлениями.

Как информирует replyua.net, соответствующее видео было опубликовано на его канале в YouTube. Адамян отметил, что успел отдохнуть сразу на нескольких курортах полуострова – он побывал в Симеизе, Ялте и Алупке. Певец пришел в восторг от очень низких цен на полуострове, а также от местной кухни и крымских пейзажей. «Ребятки, здесь все супер», – заявил автор видео. Также Адамян добавил, что в Крыму «прекрасно и люди все равно едут отдыхать». Нужно отметить, что работники Днепровского театра уже неоднократно делали скандальные заявления, и Адамян – не первый из них.

Ранее Александр Шароваров, директор театра, попал в непростую ситуацию – активисты нашли у него российский флаг, после чего потребовали уйти в отставку и обвинили в сепаратизме. Екатерина Фондуроко, актриса театра, на очень радостной ноте комментировала избиение ветерана АТО на одном из представлений. Одна из активисток Антимайдана нанесла военному удар молотком по голове, причем это произошло прямо в театре.


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