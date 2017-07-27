Кримський Бандерівець: коротко про економічну ситуацію в Криму

Блогер, який пише під ніком Кримський Бандерівець, без прикрас розповідає про життя в анексованому Криму у своєму щоденному дайджесті, - про це повідомляє replyua.net, посилаючись на сторінку оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що окупований півострів став буквально зоною відчуження – проблеми з інтернетом, мобільним зв’язком, страховими фірмами та банками. Звісно, банкоматів на вулицях Криму не знайдеш – жоден великий банк не хоче ризикувати потраплянням під санкції. За словами блогера, якщо його ще раз спитають «А чому у вас тут немає банкоматів Сбербанку» він не витримає і розповість чому.
На трасі між Ялтою та Алуштою можна полюбуватись результатами русифікації – автомобільна заправка Shell вже четвертий рік стоїть порожня. Її, за російською традицією, повністю розгромили – вкрали навіть вікна і двері і зняли облицювання. Якщо проїжджати поруч, можна відчути «подих Абхазії» і подивитись що найближчим часом чекає на весь окупований Крим. Але найкращим свідченням економічної ситуації на півострові слугує випадок, який стався з блогером нещодавно – за чверть години, поки він плавав у морі, в нього вкрали резинові капці. Крадуть старі поношені гумові капці – ось до чого дійшли в Криму, - наголошує оглядач.