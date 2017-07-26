Кримський Бандерівець: кримчан у черговий раз «кинули»

Блогер Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті за мотивами подій на території окупованого Криму робить висновок про те, що мешканців півострова черговий раз «кинули», - про це повідомляє replyua.net.
Зокрема, кілька днів тому в мережі активно обговорювати новий закон, прийнятий нелегітимною державною думою Російської Федерації. Ним передбачалось, що мешканці окупованого Криму звільняються від боргів перед українськими фінансово-кредитними установами, які в них виникли до настання окупації. Оглядачі зауважили, що таким чином кримчан з боргами практично «саджають під домашній арешт», адже «вільні від боргів» вони лише на території РФ, в Україні вони так само вважатимуться боржниками.
Але і це ще не все – як виявилось, прийнятий в РФ закон спрямований не на звільнення від фінансової відповідальності, а на захист людей від колекторів. Відповідні пояснення надав колаборант Костянтин Бахарєв. За його словами, тепер борги з мешканців окупованого півострова будуть вибивати не приватні колектори, а російський Фонд захисту вкладників. Для цього останньому потрібно надати відповідні документи, які підтверджують незадовільний фінансовий стан, а фахівці Фонду придумають механізм реструктуризації боргу. А тепер можна посміятись над кримчанами, яких знову «кинули», - наголошує блогер.