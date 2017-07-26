«Чем вы думали?» В Интернете рассказали о крымчанах, которые плачутся на Россию

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают пост украинца, который не так давно вернулся из Крыма и рассказал, какие настроения среди проживающих там постоянно людей, хотя те и не хотят их раскрывать. Как передает replyua.net, историю о своей поездке на оккупированный полуостров рассказал общественный деятель Максим Иванищев.
«Много ли людей, которые приезжают в Крым на отдых? Нет. В Ялте наполовину пусто, а в Симферополе вообще никого нет – мой друг прокатился по городу со скоростью сто километров в час, нигде не останавливаясь. Тем, кому хорошо известно о пробках в Симферополе, станет понятно, до какой степени снизилось движение», - рассказал он. Со слов Иванишева, его знакомый оказался на дне рождения в компании, которая яро выступали за аннексию.
«Новые россияне, быстро напившись, начали откровенничать. Они рассказали, что жалеют, что Крым сейчас не в Украине, так как на полуострове фактически нет людей, а те, кто был в минувшем году, заявили, что шокированы ценами, что в Турции дешевле и без проблем. Вообще они плакали, раскаивались и предъявляли жалобы на Россию – на высокие налоги, что теперь живут в полицейском государстве, и так далее. Чем вы думали раньше?», - написал активист.