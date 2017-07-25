Кримський Бандерівець: окупанти роблять все, щоб їх ненавиділи

Чергові новини з окупованого Севастополя повідомив у власному блозі Кримський Бандерівець, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.
Так, блогер ділиться повідомленням: з 08:30 до 15:00 протягом п’яти днів (з двадцять п’ятого липня 2017 року по тридцяте липня 2017 року) рейд в Севастопольській бухті буде перекриватись. Офіційна причина цього – потреба репетирувати «переможний» військовий парад до дня флоту окупантів. Зрозуміло, що це негативне вплине на транспортне сполучення із так званою Північною стороною (територіально відокремлений район Севастополя – ред.).
Зрозуміло, що навіть найзатятіші «ватники» шоковані такою ініціативою окупантів. Кілька їх повідомлень з відомого міського форуму наводить блогер: «Навіть за часів СРСР так не робили! Завжди вистачало двох репетицій, а зараз що? Це якийсь соціальний експеримент над мешканцями Північної сторони?», «Немає у місті господаря!», «Насправді, блокувати рейд почали ще з 23 липня. Незрозуміло, як раніше обходились двома репетиціями і парадом», «Шкода мешканців Північної сторони – вони тепер мають їхати в центр сорок хвилин у душному автобусі, так ще й ціна 50 рублів», «Якщо не вміють показати себе на параді, то є сумніви чи вміють воювати», «Ви робите все, щоб вас ненавиділи, а потім ще й дивуєтесь». Але і це не все – ціну на маршрутку до Північної сторони наче навмисне у ці дні підвищили до 70 рублів (31 гривня), - наголошує блогер.