Кримський Бандерівець: окупанти роблять все, щоб їх ненавиділи

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Чергові новини з окупованого Севастополя повідомив у власному блозі Кримський Бандерівець, - про це інформує новинний інтернет-портал replyua.net.Так, блогер ділиться повідомленням: з 08:30 до 15:00 протягом п’яти днів (з двадцять п’ятого липня 2017 року по тридцяте липня 2017 року) рейд в Севастопольській бухті буде перекриватись. Офіційна причина цього – потреба репетирувати «переможний» військовий парад до дня флоту окупантів. Зрозуміло, що це негативне вплине на транспортне сполучення із так званою Північною стороною (територіально відокремлений район Севастополя –Зрозуміло, що навіть найзатятіші «ватники» шоковані такою ініціативою окупантів. Кілька їх повідомлень з відомого міського форуму наводить блогер: «Навіть за часів СРСР так не робили! Завжди вистачало двох репетицій, а зараз що? Це якийсь соціальний експеримент над мешканцями Північної сторони?», «Немає у місті господаря!», «Насправді, блокувати рейд почали ще з 23 липня. Незрозуміло, як раніше обходились двома репетиціями і парадом», «Шкода мешканців Північної сторони – вони тепер мають їхати в центр сорок хвилин у душному автобусі, так ще й ціна 50 рублів», «Якщо не вміють показати себе на параді, то є сумніви чи вміють воювати», «Ви робите все, щоб вас ненавиділи, а потім ще й дивуєтесь». Але і це не все – ціну на маршрутку до Північної сторони наче навмисне у ці дні підвищили до 70 рублів (31 гривня), - наголошує блогер.