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Турист: лица Крыма стали грустными и неприветливыми после «Крымской весны»

Турист: лица Крыма стали грустными и неприветливыми после «Крымской весны»
Елена Рыковцева, известная российская журналистка, на своей странице в Фейсбуке опубликовала письмо знакомого украинца, который недавно отдыхал в Крыму, сообщает replyua.net.

По ее словам, друг живет в Украине, но решил съездить в аннексированный Крым, после чего поделился отнюдь на радостными впечатлениями. Рыковцева разместила послание украинца целиком, не называя его имени. «Грустно в Крыму... Поражаюсь, как люди впитывают повадки и настрой друг друга. Лица Крыма изменились с приходом "весны". Хмурые, неприветливые. Человеку со стороны это заметно. Агрессия cочится даже из под поролоновых костюмов мультгероев в парке развлечений», написал турист. По его словам, в Крыму теперь поощряется стукачество, а вокруг – полнейшая разруха, и многие местные стоят, прося милостыню, возле автобусов, из которых выходят туристы.

Также знакомый Рыковцевой отметил, что многие люди живут без паспортов, и они оказались не нужны не только Украине, но и России, и вообще, «в Крыму очень много неизвестного, нет никакой информации, много пропавших без вести».
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