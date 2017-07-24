Кримський Бандерівець: не всі доживуть до закінчення будівництва Керченського мосту

Блогер Кримський Бандерівець розповідає про окуповану Керч і ті «радощі», які до неї принесло будівництво мосту, який буцімто з’єднає Крим з материковою частиною Російської Федерації, - про це, з посиланням на персональну сторінку блогера в соціальній мережі, інформує replyua.net.
Так, на пляжі в Керчі було знайдено труп одного з будівельників Керченського мосту. За яких саме обставин настала смерть тридцятисемирічного чоловіка – наразі невідомо. Як зауважує блогер, ймовірно, до планованого кінця будівництва доживуть не всі. Крім того, будинки, запропоновані тим, хто раніше проживав у зоні будівництва мосту, не перестають дивувати. Наприклад, цими днями там розвернулась каналізаційна «ріка». Фундамент будинку, на який мешканці скаржаться вже кілька місяців, і не думають ремонтувати.
Тим часом, відпочивати в окупованому Криму загалом та у Керчі зокрема, ніхто не поспішає. Фото з міського пляжу Керчі дивують повною відсутністю людей навіть у вихідні. Для того, щоб хоч якось розважити людей, на трасі Керч – Феодосія їм пропонують постріляти з радянської зброї у вогневому тирі. Ну що ж, які туристи, такі і розваги їм пропонують. Чи вручатимуть переможцю квиток до Сирії чи Донбасу? – цікавиться блогер.