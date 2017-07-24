Кустурица может снять фильм о «Крымской весне»

Эмиру Кустурице, известному режиссеру, поступило предложение о съемках документальной картины, где будет рассказываться о событиях в Крыму весной 2014 года.
Как передает replyua.net со на «МК», предполагается, что Кустурица может рассказать в фильме о референдуме, а также о том, как крымчане отнеслись к последующему присоединению полуострова к России. Предложение режиссеру поступило от Владимира Константинова, «руководителя Госсовета» Крыма. ««Я искренне благодарен этому великому человеку за его позицию по Крыму, ведь Крым — это Россия! Даже предложил Эмиру снять документальный фильм о событиях нашей «Крымской весны», написал Константинов на своей странице в соцсети.
По его словам, Кустурица может приступить к съемкам уже в ближайшее время. Напомним, что режиссер прилетел в Крым в воскресенье. Сразу после прилета он заявил журналистам, что Крым – это Россия. Позже Эмира Кустурицу внесли в базу преступников сайта «Миротворец».