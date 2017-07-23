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Кримський Бандерівець: місцевих у Криму витісняють звідусіль

Кримський Бандерівець: місцевих у Криму витісняють звідусіль
Блогер Кримський Бандерівець розмістив щоденний дайджест у персональному блозі. Цього разу оглядач наголосив на добре помітній тенденції – окупанти витісняють кримчан зі всіх сфер життя, - інформує новинний портал replyua.net.

Так, наприклад, нещодавно у новинах прозвучало, що калінінградське підприємство оштрафували за те, що воно економило на обідах, які готувало для школярів Керчі. Варто лише задуматись – ближче нікого не було? Де Крим, а де Калінінград? Але місцевим до бізнесу, тим більше – пов’язаного з бюджетними коштами, - зась. Навіть побутові спостереження явно вказують на те, що окупований півострів інтенсивно заселяється росіянами «з материка». За словами блогера, на дитячому майданчику лише за цей тиждень з’явилось двоє нових дітей. Батьки одного з них приїхали звідкись з берегів білого моря, батьки іншого – взагалі хтозна звідки. І таке можна спостерігати у Криму повсюди! Темпі ново потрібна стіна від росіян! – наголошує блогер.

Для того, щоб зрозуміти до чого все йде, севастопольським «ватникам» знадобилось майже чотири роки. «Звучить парадоксально, але місцева влада наштовхує проти держави набагато сильніше, ніж вся пропаганда ворогів. Може, вороги насправді всередині Росії», - зауважують у Севастополі. Нарешті вони почали щось підозрювати, - іронізує блогер.
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