РосЗМІ поширюють нову безглузду брехню

Російські пропагандистські ЗМІ не припиняють поширювати безглузді брехливі факти про Україну. Цього разу мова йде про безвізовий режим та Кримський півострів, інформує replyua.net з посиланням на Апостроф.
Зокрема, підконтрольний Міноборони Російської Федерації телевізійний канал «Звезда» поширив фейкову новину, в якій повідомляється, що громадяни України ринулися «рятуватися» від безвізового режиму з Євросоюзом на окупованому Кримському півострові. Однак, вихваляючись, скільки українців нібито навідалися до Криму, російські ЗМІ використали знімок з забитими відпочивальниками пляжами, що був зроблений ще до анексії півострова.
Варто нагадати, раніше російські туристичні оператори визнали, що росіяни почали втрачати інтерес до Кримського півострова як до туристичного об’єкту. Зокрема, на початку туристичного сезону в поточному році на півострів приїхали на 38 % туристів менше, ніж за аналогічний період в 2016 році. Це пояснюється тим, що громадяни Росії надають перевагу курортам Туреччини через вищий рівень сервісу та порівняно меншу вартість.