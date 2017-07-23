Кустуриця : Крим – частина Росії

Відомий сербський музикант та режисер Емір Кустуриця прибув в неділю, 23 липня, на територію окупованого Росією Кримського півострова для того, щоб виступити там з концертом, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За даними преси, Кустуріца, спілкуючись з російськими журналістами в аеропорту в Сімферополі він зазначив, що вважає окупований Кремлем Кримський півострів частиною Російської Федерації. Артист також підтвердив, що він має плани поїздити півостровом та оглянути визначні кримські пам’ятки для того, щоб можливо провести в цій місцевості зйомки фільму. Кустуріца зазначив, що «йому цікаво побачити, що можливо зробити на півострові». Крім того, заплановано, що Кустуриця цього ж дня має виступити з першим та єдиним концертом в Ялті разом зі своїм гуртом The No Smoking Orchestra.
Слід зауважити, що це вже не вперше Емір Кустуриця заявляє про підтримку політики керівництва Російської Федерації, зокрема, і щодо питання анексії Кримського півострова. Також в гастрольному графіку Ялта зазначається як регіон Російської Федерації.