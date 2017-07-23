Кустурица: и Ялта, и местные девушки, и Крым – все это большая Россия

Сегодня утром Эмир Кустурица, культовый режиссер, прилетел в Крым. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС, самолет с Кустурицей на борту приземлился в аэропорту Симферополя, и сразу же после выхода из самолета режиссер ответил на вопросы журналистов, подчеркнув, что считает полуостров только российской территорией.
«Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть России», заявил режиссер.
По его словам, он пробудет в Крыму какое-то время: внимательно изучит разные места, осмотрит достопримечательности и, возможно, найдет места для съемок своей новой картины. «Мне очень интересно увидеть, что возможно сделать здесь», добавил Кустурица. Сегодня режиссер также запланировал дать единственный концерт в Ялте, где он выступит со своей группой.