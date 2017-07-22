Кремль боится наступления украинских войск и строит свою «Белинскую стену» в Крыму

Систему оборонительных сооружений и пограничную инфраструктуру намерена строить Россия в аннексированном ней Крыму вдоль административной границы с Херсоном. Такие заявления делают представители оккупационной власти на полуострове. Как отметил в эфире одной из радиостанций украинский политтехнолог и блогер Тарас Березовец, стремление Кремля строить стены на границе оккупированных территорий в очередной раз подтверждает то, что наш сосед окончательно превратился в тоталитарное государство, где нет демократии и права. Он сравнивает анонсированные «пограничные сооружения» в Крыму с печально Берлинской стеной.
«Они будут строить там серьезные инженерные сооружения, возможно, минировать часть территории, в том числе озеро Сиваш, хотя с водоемами это проблематично сделать. Россиян не покидают страхи о возможном наступлении украинских сил – как было в свое время с Берлинской стеной. Никто из западного Берлина не планировал прорываться и захватывать Германскую Демократическую Республику. На самом деле стена делалась для того, чтобы люди оттуда не бежали», - сравнивает Березовец.
Между тем украинские медиа подхватили новость о том, что оккупационная администрация планирует укреплять крымские перешейки. Украинцы в соцсетях отреагировали на российские намерения оградить аннексирован Крым от материковой Украины: кто отрицательно, а кто и с сарказмом.