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Кримський Бандерівець: у Херсоні падає кількість «ватників», а в Криму – задоволених Росією

Кримський Бандерівець: у Херсоні падає кількість «ватників», а в Криму – задоволених Росією
Кримський Бандерівець на власній сторінці в Фейсбук ділиться черговими спостереженнями з побутового життя в окупованому Криму та у Херсоні, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер ділиться досвідом того, як у Херсоні можна швидко оформити свідоцтво про народження українського зразка для дитини, яка народилась в окупованому Криму. Для цього потрібно звернутись до офісу «Крим.Sos» - там допоможуть оформити позовну заяву. По дорозі до суду варто оплатити державне мито і комісію. У канцелярії суду приймуть заяву і додаткові документи і вже за годину можна розраховувати на рішення суду, яке стане підставою для оформлення свідоцтва про народження в органах РАЦСу. Чиновники скаржаться, що зараз кримчани «пішли косяком» - ось що робить безвіз. Загалом, блогер констатує, що у Херсоні стало у рази менше «ватників» - всі без сумнівів використовують слово «окупація» і глузують з «багатих» кримчан, які отримують російські пенсії і зарплати.

Ситуація у самому Криму прямо протилежна – мешканці окупованого півострову скаржаться, що нікому в Росії не потрібні. Кількість розчарованих зростає у геометричній прогресії. Свій гнів кримчани виливають на росіян, які «понаїхали», і забирають у них землю, квартири, робочі місця і створюють додаткове навантаження на інфраструктуру. Загалом, вийшло як у прислів’ї – від любові до ненависті один крок, - наголошує блогер.
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