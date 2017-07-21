Крым может превратиться в Чечню, - журналист

Если российские власти выделят достаточное количество средств для развития аннексированного Крыма, со временем он превратится в регион, похожий на Чечню. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Аркадий Бабченко, известный российский журналист.
«Из Крыма они будут делать конфетку, как они сделали конфетку из Грозного. Мост через пролив они построят, я уверен в этом. Они вбухают туда столько денег, что можно на Марсе построить города. Думаю, что из Ялты и Севастополя сделают некое подобие Москвы», отметил Бабченко. По его мнению, если это произойдет, жители полуострова навсегда забудут о том, что такое право на свободу, право на жизнь и гражданское право, а вот туристы будут себя чувствовать в Крыму вольготно, если будет достроен мост через Керченский пролив.
Журналист уверен, что представители элиты сейчас не едут в Крым только по причине того, что не достроен мост, а курорты выглядят непрезентабельно, однако эти проблемы будут устранены.