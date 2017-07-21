Винні турки: У Криму відоме селище залишилося без туристів

У анексованому Росію Криму невелике селище Курортне, яке також має кримськотатарську назву Нижній Отуз, знаходиться безпосередньо поруч із мальовничим гірським масивом Кара-Даг. Як передає replyua.net, ще середині століття тут повноцінно діяв морський порт Провант, контроль над яким здійснювала Венеція.
Серед визначних місць селища – знаменита біостанція та Карадазький природний заповідник. Вулиці Курортного досить чисті, а море тепле, однак тут небагато відпочиваючих. На переконання місцевого населення, у цій ситуації винні турки. Як ясувалося, туристи віддають перевагу Туреччині, оскільки там демократичні ціни та значно вищий сервіс.
Нагадаємо, нещодавно у російській Державній думі був прийнятий закон, яким вводиться з туристів деяких російських регіонів так званий курортний збір. У тому числі мова йде про анексований Москвою Крим. Також доведеться платити туристам, котрі захочуть відпочити на території Алтайського, Краснодарського та Ставропольського країв. Сума такого збору за одну добу становитиме сто рублів, а стягувати ці кошти почнуть з першого травня наступного року.