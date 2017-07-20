Кримський Бандерівець - зрадникам: як ми і говорили, після нас росіяни прийшли за вами

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Як нагадує replyua.net, свого часу деякі мешканці Криму та Донбасу раділи окупації – мовляв, повернення додому. Але їх корисність для окупантів виявилась не надто високою. Тепер, після нетривалого періоду «радості», зрадники на власній шкурі відчувають всі «переваги» окупації. Про такі випадки розповідає у власному блозі Кримський Бандерівець.Так, лише за сьогодні блогер повідомляє про дві новини. Наприклад, Дмитра Джигалова, зрадника України з Судака, сьогодні окупанти заарештовували, залучаючи навіть спецпризначенців. Провина Джигалова полягає у тому, що він посмів скаржитись на життя в окупованому Криму. А свого часу возив гуманітарну допомогу для терориста Мозгового на Донбас, радів зустрічам з депутатами Державної думи та вголос мріяв про знищення України. Невдалий день сьогодні і в штатного пропагандиста алуштинської місцевої газети Олексія Назимова – його окупанти побили прямо в залі суду.Блогер наголошує, що останнім часом новини про те, як хтось із зрадників потрапив у немилість, почастішали. Це абсолютно закономірний процес. Якщо проукраїнськи налаштовані громадяни відразу знали з чим доведеться стикнутись, то зрадники вірили, що все буде як в Україні (тобто, можна буде відверто говорити, критикувати владу і відстоювати свої права), а зарплатня буде вищою. Але сталось рівно те, про що попереджали проукраїнські кримчани – після них окупанти прийшли за зрадниками.