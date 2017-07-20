Олешко: российские пропагандисты показывают нам Крым с «удачного ракурса»

Пропагандисты из России всегда показывают лишь тот Крым, где много туристов – они едут в крупные города, где отдыхающих действительно много, но ведь раньше все курорты Крыма были забиты туристами!
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал блогер Мирослав Олешко. По его словам, по телевизору можно увидеть лишь крупные города, где поток туристов снизился ненамного. «Но я всегда говорил, что нашим журналистам и всем честным людям нужно снимать не города Крыма, а села. Малореченск - я отдыхал в нем все своё детство до 2011 года. Я помню этот пирс, эти кафешки, эти дорожки и этот мостик. Улица с сувенирами напоминала метро в час пик, крымские татары не успевали жарить чебуреки в кафе, чтобы пройти по мостику, нужно было уступить дорогу, так как двух сторон не хватало», отмечает блогер.
По его словам, нельзя было найти на пляжах свободных мест, и никто из крымчан не продавал жилье на береговой линии, поскольку это очень выгодный бизнес. Однако, как отмечает Олешко, сейчас это все уже в прошлом, Малореченску пришел конец – там засуха и бедность.