Кримський Бандерівець: зрадники вже згадують українське минуле з вдячністю

Як інформує replyua.net, незадоволення окупаційною владою в Криму наростає. Справа доходить до того, що навіть найбільш переконані «любителі Путіна» починають «прозрівати». Про один із таких випадків розповідає у своєму блозі Кримський Бандерівець.
Так, за словами блогера, у Севастополі доволі відомою фігурою є «ватний» письменник Платон Бєсєдін. У 2014 році він з радістю зрадив Україну, а зараз шокований тим, у що його улюблені окупанти перетворили місто. За його словами, є поняття, яке доволі точно описує поточний стан справ у Севастополі – «болото». Місто практично постійно перебуває у якихось конфліктах, сварках, міжусобицях. Серед останніх винаходів окупаційної влади – запропонований так званим «народним мером» Олексієм Чалим Генеральний план міста. Внаслідок реалізації цього папірця тисячі людей у місті залишаться без даху над головою. Медіа про це мовчать, адже ні про яку свободу слова на окупованому півострові навіть заїкатись не можна.
Соціальний сектор перебуває у такому занепаді, якого не було навіть у дев’яностих. Невдоволення серед населення наростає, але єдине, чим їх заспокоюють: «це все українське минуле». У цьому немає правди, адже до окупації жилось у багатьох аспектах краще, ніж зараз. Отакі короткі висновки «ватника» з трьох років окупації, - підсумовує блогер.