Журналист: Партенит очень порадовал, но удивило отсутствие туристов

Партенит, один из самых популярных крымских курортов, приятно удивил журналиста Заира Акадырова, который сделал на этом курорте весьма интересный репортаж.
Как сообщает replyua.net, журналист отметил, что в Партените нет никакой разрухи – все довольно чисто и современно, однако туристов почти нет, хотя раньше этот курорт считался очень популярным. «Порадовала набережная: чисто, свободно, красивые пальмы, цветы, нет каких-либо самостроев, палаток и шалманов. Продолжается реконструкция. По проекту, будут укладывать плитку. Правда, в непосредственной близости от моря возвели огромный комплекс/отель», написал Акадыров на своей странице в Фейсбуке.
Также он сообщил, что приезжал в Партенит в минувшие выходные, и прошелся по курорту в воскресенье, будучи удивлен тому, что, несмотря на выходной день, все пляжи практически пустуют. «На набережной встретил приезжих из Москвы. Как выяснилось, это музыканты. Они выбрали Крым вместо Турции. Им здесь очень нравится», добавил журналист.