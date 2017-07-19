Віднині окупанти мають право списувати борги мешканців Криму перед українськими банками

Російська Держдума прийнята у третьому, остаточному читанні закон, яким уточнюються правила погашення заборгованості позичальників, які проживають в окупованому Криму і Севастополі, перед українськими банками. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «РІА Новини».
Закон наділяє позичальника правом звернутися до Фонду захисту вкладників (ФЗВ), який заснувало Агентство зі страхування вкладів (АСВ), щоб не взаємодіяти з колектором безпосередньо. Фонд зобов'язаний проінформувати колектора про наявність такого звернення, після чого колектор повинен усі взаємодії з позичальником здійснювати вже через ФЗВ. При цьому колектор теж зобов'язаний звернутися в ФЗВ і з'ясувати, чи є звернення від позичальника, щоб все взаємини йшли через фонд.
Навіть якщо звернення від позичальника не було, фонд після звернення колектора інформує позичальника, що він має право все взаємини з кредитором вести через фонд. Позичальник також має право попросити про реструктуризацію боргу. Наглядова рада ФЗВ може прийняти рішення аж до списання боргу, якщо для цього є підстави. Всі процедури по взаєминам фонду і позичальників будуть визначатися на рівні Криму і Севастополя. Для здійснення діяльності фонду АСВ має перерахувати йому 1,5 мільярда рублів.