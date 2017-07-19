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Аксьонов отримав посаду «прем’єр-міністра» Криму завдяки Януковичу

Аксьонов отримав посаду «прем’єр-міністра» Криму завдяки Януковичу
Сьогоднішній «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов отримав в 2014 році посаду прем'єр-міністра АРК завдяки письмовому дозволу екс-президента Віктора Януковича. Як інформує replyua.net, таку заяву, за словами правозахисника Миколи Полозова, зробив під час допиту на «суді» у справі Ахтема Чийгоза колишній спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов. При цьому Полозов підкреслив, що на той момент Янукович вже втік з України.

«Коли мова йшла про зняття глави уряду Криму Могильова та призначення нового прем'єр-міністра, Константинов підтвердив, що призначення Аксьонова стало можливим після отримання письмового дозволу з боку «президента» Януковича, який в цей час вже кілька днів був відсутній в Україні і знаходився в невстановленому місці», - заявляє Полозов.

Раніше журналіст Наталя Влащенко повідомила, що псевдокерівники окупованого Криму Сергій Аксьонов і Олександр Константинов 24 лютого 2014 року були у Верховній Раді в Києві. За її словами, це їй повідомила одна з колишніх депутатів. «Одна екс-депутат розповіла мені, що бачила 24 лютого 2014 року Аксьонова та Константинова у Верховній Раді. Але для книги відмовилася коментувати. Чому? Відповіла: «Ні, у мене є діти». А ти могла переплутати? - «Ні, я з ними розмовляла». Таких фактів у мене багато. На жаль, я не можу їх опублікувати», - розповіла Влащенко.
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