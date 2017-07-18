Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

У незаконно окупованому Росією Криму глава так званого регіонального міжнаціонального комітету Заур Смірнов заявив, що офіційний Київ перешкоджає поїздкам туристів з України на кримські курорти. Про це інформує replyua.net.
«Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, цього разу туристичну. Наші джерела серед службовців Держприкордонслужби України повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди», - розповів Смирнов. На його думку, такі заходи «продиктовані страхом» того, що українці побачать реальну обстановку в Криму, де панує міжнаціональна злагода і йдуть масштабні інфраструктурні проекти.
«Ми раді бачити українських туристів в Криму, де для всіх відпочиваючих створені комфортабельні умови і гарантована безпека. Але спроба Києва блокувати поїздки своїх громадян нас не лякає, оскільки Крим не залежить від українського туриста », - підкреслив Смирнов. У свою чергу, російські прикордонники зазначили, в суботу «через перешкоди з боку української сторони» час очікування в черзі перед пунктом пропуску «Чонгар» в середньому становив близько 13 годин.