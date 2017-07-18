Адвокат: скоро Крым перестанет быть пригодным для жизни людей

Полуостров Крым превращается в огромную военную базу, умирают такие доходные отрасли, как туризм и сельское хозяйство. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал адвокат Марк Фейгин.
Он отметил, что возведение Керченского моста не поможет улучшить жизнь крымчан и ситуацию на полуострове в целом. «У меня такое ощущение, что международная изоляция Крыма превращает этот полуостров в военную базу, которая совершенно не пригодна для туризма, сельского хозяйства, промышленного производства. То есть Керченский мост на самом деле никаких проблем полуострова не решит», заявил адвокат. По его словам, для нормального развития любого региона нужны огромные инвестиции, и всем понятно, что Крым этих денег никогда не получит.
Напомним, что санкции против Крыма были введены три года назад – иностранные инвесторы теперь не могут вкладывать средства в полуостров. Что касается российских властей, то они также сокращают финансирование Крыма. Ранее президент РФ заявлял, что, к примеру, Севастополю вообще не хотят выделять средства, поскольку чиновники на местах не могут эффективно ими распоряжаться.