Кримський Бандерівець: Крим відрізали від цивілізованого світу

Як інформує replyua.net, мешканці окупованого Севастополя нарешті почали «прозрівати» - про це на власній сторінці в соціальній мережі розповів блогер Кримський Бандерівець.
Так, блогер розповідає, що епопея з так званим «Генеральним планом» Севастополя продовжується, що не сприяє зняттю напруженості у місті. Наприклад, блогер ділиться історією чоловіка, який приїхав до Севастополя з материкової Росії – він витратив всі кошти на купівлю земельної ділянки, оформлення документів відповідно до законодавства окупантів і будівництва будинку. Зараз йому повідомили, що «влада» землю забирає, а будинок – зносить. Ну що ж, лох – це доля, - коментує блогер.
Деякі ошукані власники земельних ділянок вже подали скаргу до Європейського суду з прав людини. Скаргу зі скрипом, але прийняли. Місцеві ватники радіють, що вони підписались як «громадяни Російської Федерації». Тих, кого не зачепили проблеми із землею, обурює ситуація з Херсонесом – вхід до нього практично заборонили, а сама територія перетворилась на якийсь концентраційний табір з озброєними наглядачами. Як скаржаться на форумах Севастополя, «Херсонес» відрізали від міста. А хіба весь Крим не відрізали від цивілізованого світу? – цікавиться блогер.