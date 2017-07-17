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СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Блогер чітко показав мешканцям Європи, яку частину української території захопила Росія

Блогер чітко показав мешканцям Європи, яку частину української території захопила Росія
На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook блогер Роман Пелих опублікував фотозображення, якими наочно демонструється масштабність поширення російської окупації на українській території, про що інформує replyua.net. Так, Пелих представив три карти, на яких зображені Нідерланди, Бельгія, Великобританія і Данія. На поверхню карти блогер наніс контуром зображення анексованого Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Блогер чітко показав мешканцям Європи, яку частину української території захопила Росія
Блогер чітко показав мешканцям Європи, яку частину української території захопила Росія
Блогер чітко показав мешканцям Європи, яку частину української території захопила Росія

Раніше аналогічним чином офіційне представництво Канади в НАТО продемонструвало російську агресію в Україні, Грузії та Молдові. Чотири скріншоти показали, скільки окуповані Росією міста, зайняли б землі на просторах Канади - другого за площею держави світу.

Варто зазначити, що картографічна компанія HERE Technologies опинилася у центрі скандалу. Причиною цього стали зображення на картах сервісу українського півострова Крим як частини Росії. Скріншот з підтвердженням даного факту у Facebook опублікував користувач Dmytro Shchepak. За його словами, вдалося з’ясувати, що у одному з останніх релізів ПО, компанія Garmin в City Navigator Russia NT 2018.10 віднесла Крим до складу Росії, а інформація для цього їм була надана компанією Here.
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