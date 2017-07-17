Самопроголошена влада Криму проводить «дику» русифікацію на півострові – активіст

Оксана Левкова, яка є головою правління громадської організації «Не будь байдужим», на власній Facebook-сторінці розповіла про факти насильницької русифікації в навчальних закладах незаконно анексованого Криму, про що інформує replyua.net. Зокрема, активістка наголошує, що відповідна інсайдерська інформація була надана їй вчителями української мови, які працюють на півострові. За словами Левкової, перш за все окупанти вдалися до скорочення годин викладання у середніх навчальних закладах Криму української мови та переведення на російську мову.
«Таким чином, українські філологи в один момент стали російськими. Це стосується навіть тих, хто чинить опір. Керівники навчальних закладів переконали всіх, що мова Шевченка і Франка настільки схожа на мову Пушкіна і Лермонтова, що яка різниця, що саме викладати?» - написала Левкова.
Ще одним кроком стало знищення пам'ятників діячам української культури і перейменування шкіл. «Зокрема, у севастопольській гімназії Лесі Українки пам’ятник великій українській поетесі було зруйновано фактично відразу, зайшовши в школу, до того ж, по-дикунському розбили прикладами автоматів. Гімназія ім. Степана Руданського (Ялта) вже не носить його ім'я. Вона ліквідована», - пояснила вона .