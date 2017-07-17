В России решили простить крымчанам украинские долги по кредитам

Депутаты Госдумы России приняли поправки к закону, касающемуся погашению долгов украинским банкам жителей Крыма. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Коммерсант, новый законопроект наделит Фонд защиты российских вкладчиков правом реструктуризации долга вплоть до того, чтобы его полностью списать.
После вступления закона в силу, «власти» Крыма примут «свой» закон, согласно которому крымчане, бравшие кредиты в украинских банках, сумма которых не превышает пяти миллионов рублей, будут освобождены от уплаты долгов. Такие же правила коснутся и компаний, бравших кредиты на сумму не более пяти миллионов рублей. Долги или часть долга до 5 миллионов рублей, согласно закону, подлежат безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить свои долги перед банками.
Напомним, что ранее в Национальном банке Украины подсчитали размер убытков украинских банков после аннексии Крыма. Общая сумма убытков может достигать 22 миллиардов гривен.