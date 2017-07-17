У Сімферополі птахи атакували пасажирський літак

У анексованому Криму зграя птахів врізалася в літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» в той момент, коли він приземлився в аеропорту Сімферополя і вже котився по смузі. Як передає replyua.net, про це повідомили журналісти «Інтерфаксу» з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Інцидент на рейсі Кемерово-Сімферополь стався напередодні ввечері. Літак повинен був вилетіти в Єкатеринбург, але у нього виявився пошкоджений носовий обтічник. Довелося зробити ремонт. В результаті рейс із Сімферополя в Єкатеринбург був затриманий. Згідно з даними онлайн-табло єкатеринбурзького аеропорту Кольцово, час затримки склав 12 годин.
«Дана затримка спричинила за собою зрив розкладу по всьому ланцюжку маршруту», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, авіакомпанія планує до середини дня понеділка стабілізувати розклад. За даними онлайн-табло Кольцово, в даний час затримується один рейс Уральських авіаліній на виліт і три на приліт. Як відомо, Управління цивільної авіації США має намір переглянути вимоги до міцності літаків. Причиною цьому - зростання популяції великих птахів в Північній Америці, а також зростання випадків зіткнень з ними.