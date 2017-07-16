Кримський Бандерівець: севастопольці шоковані ініціативою Поклонської

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Як нагадує replyua.net, ситуація в окупованому Криму не настільки райдужна, як про те розповідають у місцевих та російських новинах. Для того, щоб якось відволікти населення, член Державної думи від окупованого Криму Наталія Поклонська виступила з черговою химерною ініціативою, яка чомусь не викликала ентузіазму у місцевих. Про їх реакцію розповідає у своєму блозі в соціальній мережі Кримський Бандерівець.Зокрема, колишня «кримська прокурорша» працює над законопроектом, який дозволить мешканцям окупованого півострову «відмовлятись» від громадянства України. Тим не менш, спостереження блогера за Севастопольським форумом показує, що п’ятдесят шість відсотків з восьмисот шістдесяти дев’яти осіб, які взяли участь в опитуванні, не збираються відмовлятись від паспорту України.Зокрема, респонденти коментують: «Навіщо від нього відмовлятись? Воно їсти не просить. Це Поклонській воно муляє, бо вона в розшуку в Україні», «Навіщо відмовлятись, якщо ми не зовсім росіяни, а безвіз гріє», «Якщо відмовлюсь, у мене зарплатня зросте? Який від цього профіт?», «Щойно у Москві кредит видадуть за кримською пропискою, так відразу і відмовлюсь», «Із задоволенням би повернулась в 2014 і не пішла на референдум».