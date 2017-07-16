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Кримський Бандерівець: окупований Крим «майданить»

Кримський Бандерівець: окупований Крим «майданить»
Як інформує replyua.net, градус людського невдоволення в окупованому Криму досягнув високої позначки. Відтак, місцеве населення вирішило влаштовувати мітинги і пікети, за які свого часу критикували учасників Євромайдану, - про це розповідає на власній сторінці в Фейсбук блогер Кримський Бандерівець.

Так, вчора, п’ятнадцятого липня 2017 року, в окупованому Севастополі відбувся мітинг, спрямований проти корупції в установах окупаційної «влади». На ньому активно «піарили» потенційного губернатора Романа Кіяшка, який теж загруз у махінаціях із землею. Крім того, звучали звинувачення на адресу «континентальних дебілів», які не розуміють специфіку Севастополя. Блогер зауважує, що мітинг було заборонено, але коли люди зібрались, розганяти їх не стали, а просто перенесли подалі від центру. Ніякі реалії і «каміння з неба» не змінюють деяких «упоротих ватників» - вони все-одно прийшли на мітинг з червоними ганчірками і прославляли Путіна.

У той же час, у Сімферополі збирають підписи для організації пікету, призначеного на двадцять друге липня 2017. Як наголошує блогер, активісти хочуть його провести, але не проведуть. Метою заходу заявлено припинення незаконних дій службових осіб «адміністрації», «міської ради», а також «Ради міністрів» окупованого Криму. Справа в тому, що перелічені особи влаштовують незаконну забудову, перешкоджають оформленню будинків, знищують зелені зони тощо. Навряд чи від цього їх дії припиняться, - наголошує блогер.
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