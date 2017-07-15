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Кримський Бандерівець: у пособника окупантів Костянтинова проблеми з математикою

Кримський Бандерівець: у пособника окупантів Костянтинова проблеми з математикою
За інформацією replyua.net, поки окупований Крим деградує, пособники окупантів розраховують на надприбутки від «туриста». Про випадок, який яскраво ілюструє цей процес, розповів у щоденному дайджесті блогер Кримський Бандерівець, - відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, останнім часом в окупованому Криму бурхливо обговорювали питання доцільності введення так званого туристичного (курортного) збору – дехто вважав, що це допоможе півострову наповнити вічно порожню казну, а дехто заперечував, що це відлякне туристів. Нещодавно це питання вирішили на користь перших і збір все-таки ввели. Очільник окупаційного «парламенту» Криму Володимир Константинов несказанно радий цій законодавчій новелі – мовляв, відтепер на ці кошти буде відремонтовано дороги, на які «ніколи не вистачає грошей».

Варто уточнити, що закон, прийнятий Державною думою з цього приводу, містить пряму заборону здійснювати ремонт транспортної інфраструктури за рахунок цих коштів. Більше того, Константинов продемонстрував чудеса арифметики, заявивши, що курортний збір принесе до Криму 16 мільярдів рублів. Якщо взятись за найбільш оптимістичні підрахунки і вважати, що один турист відпочиває у Криму 10 днів, платячи щодня по 50 рублів, то для досягнення фантастичного показника,озвученого Констянтиновим, на півострів мають прибути 32 мільйони туристів. У то же час блогер нагадує, що абсолютний максимум кількості туристів було зафіксовано у 2012-2013 роках – всього 6 мільйонів осіб.
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