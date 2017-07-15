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Кримський Бандерівець: окупанти хочуть заселити Крим «повноцінними» росіянами

Кримський Бандерівець: окупанти хочуть заселити Крим «повноцінними» росіянами
За інформацією replyua.net, Російська Федерація планомірно проводить політику, спрямовану на знищення населення окупованого Кримського півострова, - блогер Кримський Бандерівець розповідає про це у черговому щоденному дайджесті на персональній сторінці в соціальній мережі.

Наприклад, блогер наголошує, що окупаційна влада Севастополя проводить реальну підготовку до того, щоб заселити до міста вихідців із Російської Федерації. Більше того, сукупність спостережень, зроблених різними оглядачами, вказує на один і той же висновок – політика заміщення місцевого населення на «повноцінних» росіян здійснюється планомірно та цілеспрямовано.

Звісно, російське «керівництво» бачить у севастопольцях з українськими паспортами виключно зайвих людей та саботажників. Загальне невдоволення манерою керівництва, російськими порядками та падіння рівня життя стали постійними реаліями сучасного Криму. Більше того, фрази «за України було краще» звучать все голосніше і голосніше. Віра у те, що після появи Керченського мосту життя владнається, немає навіть у найбільш впертих «ватників». Очевидно, що ніхто не стане морочити собі голову з розвитком півострову. По-перше, великі власники бояться санкцій (саме тому в окупованому Криму немає російських банків, великих операторів мобільного зв’язку та Російської залізниці), по-друге, російській владі традиційно плювати на те як живеться в регіонах, - зауважує блогер.
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