Российский блогер: в Крыму действительно возможен референдум, когда не будет ни единого российского солдата на территории Украины

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Популярный в Украине российский оппозиционный блогер Павел Шехтман в своем блоге пишет о том, что, если прислушаться к оппозиционеру Алексею Навальному, то честный референдум в Крыму надо бы провести. Правда, прежде, чем решиться на такой шаг нужно сначала ликвидировать последствия совершенного международного преступления: вывести российские войска и российскую администрацию и вернуть все на 20 февраля 2014 года.Как пишет Павел Шехтман, потом пусть Украина проводит референдум по украинскому законодательству, если, конечно захочет, ибо она никому не обязана отдавать часть своей территории, которая признана не только самой Украиной, но и всем миром. Или пусть свободолюбивый народ Крыма проводит референдум как-нибудь сам под свою ответственность за последствия.«Если вы там действительно такие свободолюбивые, то вы не должны бояться ни тюрьмы, ни смерти, как не боялись армяне в Карабахе, а, если вы свободолюбивы только из-за спины зеленых человечков, то извините, ребята, это ваши проблемы», – резюмировал Павел Шехтман.