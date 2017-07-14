Кримський Бандерівець: зрадники, ви своє відмітингували у 2014 році

Як інформує replyua.net, в окупованому Криму знищення демократичних свобод вже нікого не дивує. Про черговий випадок, який підтверджує цю тезу, розповідає на власній сторінці в Фейсбук блогер Кримський Бандерівець.
Так, блогер розповідає, що у місті було створено напівзакритий клуб «У підтримку президента Росії». На зборах учасників цього клубу піднімались різноманітні проблеми. Наприклад, севастопольці констатують, що у міських закладах охорони здоров’я зараз вакантні місця чотирьохсот лікарів та семисот фельдшерів та медичних сестер. Студенти масово покидають місто, а їх викладачі отримують мізерну зарплатню. Низькі заробітки та завищені вимоги «керівництва» призвели до дефіциту вихователів і нянечок у дитячих садочках. За словами працівників тролейбусного депо, у місті немає бази для ремонту транспорту.
Загалом, учасники зборів вирішили, що ситуація у місті катастрофічна – доходить до гуманітарної катастрофи. Відтак, було прийнято резолюцію, яка вимагає відставки самозваних «уряду» та «парламенту» окупованого міста. Загалом, картина звична – місто деградує, а раби славлять «царя» і думають, що у всьому винні «бояри», - наголошує Кримський Бандерівець.