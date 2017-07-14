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Прокуратура РФ звернулася до Верхового суду з приводу Меджлісу

Прокуратура РФ звернулася до Верхового суду з приводу Меджлісу
Прокуратура Російської Федерації, яка незаконно розгорнула свою діяльність на території Кримського півострова, звернулась до Верховного суду з прагненням отримати пояснення з приводу Междлісу кримських татар, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Про це повідомив активіст Нариман Джелалов. Він розповів, що представники окупаційної влади не знають, як надалі поводитись після того, як Міжнародний суд ООН визнав заборону на діяльність Меджлісу незаконною. Джелалов заявив, що замість того, щоб перейти до безпосереднього виконання рішення Міжнародного суду ООН, представники так званої кримської прокуратури звертаються до окупаційної влади за роз’ясненнями.

Варто нагадати, в кінці квітня минулого року рішення того ж Верховного суду окупованого Кримського півострова було визнано Междліс екстремістською організацією, подальша діяльність якої суворо заборонена на території півострова. Незабаром у Радбезі ООН засудити репресії Москви щодо кримськотатарського народу і вкотре закликала РФ дотримуватись Мінських домовленостей.
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