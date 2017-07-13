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В порт Феодосии доставили новые газовые турбины

В порт Феодосии доставили новые газовые турбины
С территории России в порт Феодосии были доставлены две газовые турбины, и их форма совпадает с формой турбин, которые производит компания Siemens.

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, в агентстве при этом ссылаются на своих собственных корреспондентов, которые якобы видели эти турбины. Впрочем, у агентства нет абсолютно ни одного доказательства того, что эти установки производились в Siemens. Оборудование представляет собой четыре цилиндрических объекта, покрытых брезентом. Но их форма полностью совпадает с формой турбинных установок от Siemens, которые состоят из самой турбины и генератора. Однако имеется и информация о том, что вторая партия турбин должна была оказаться в Феодосии именно в этом месяце.

В материале агентства говорится о том, что, если оборудование, которое увидели журналисты в порту Феодосии, действительно производилось компанией Siemens, это свидетельство, что Россия продвигает свой план, несмотря на иск от Siemens и предупреждения немецкого правительства, что использование этих турбин негативно повлияет на дальнейшие инвестиции страны в Россию.
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