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Кримський Бандерівець: щось Росія тут затрималась

Кримський Бандерівець: щось Росія тут затрималась
Як інформує replyua.net, деградація окупованого Криму досягла апогею. Наприклад, про це пише у своєму щоденному огляді блогер під ніком Кримський Бандерівець, - відповідний допис розміщено на його сторінці в соцмережі.

Так, блогер зауважує, що ринок нерухомості у Севастополі сягнув абсолютного дна. Знайомі ріелтори говорять, що мають чимало земельних ділянок на території окупованого міста, призначених для продажу, але попит на них нульовий. Всіх покупців розлякали «націоналізації» та «Генеральні плани», що систематично впроваджуються окупантами. Навіть ті, хто приїхав з материкової Росії, знають про ці проблеми, тому намагаються знайти житло, яке точно не заберуть – поки що безрезультатно. Але в окупованому місті проблеми не лише з правом власності на нерухомість, а й з комунальним господарством – сміття не вивозиться вчасно, внаслідок чого під’їзди заполонили мухи і пацюки, трава не скошується, що призводить до систематичних пожеж. Пояснюючи це, окупанти винуватять кого завгодно, але не себе самих. Так, за версією «керівника управління забезпечення заходів громадського захисту» Севастополя Володимира Беспалого, трава горить через те, що йдуть часті дощі.

Блогер розповідає, що нещодавно у розмові почув від знайомої «щось Росія тут затрималась». Цікаво, скільки ще людей на півострові непомітно живуть і тихо чекають закінчення окупації? – зауважує блогер.
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