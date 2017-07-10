Кримський Бандерівець: окупанти планують заселити Крим росіянами

Як інформує replyua.net, ситуація в окупованому Криму продовжує загострюватись. Про чергові ініціативи окупаційної «влади» Криму та Севастополя розповів у своєму щоденному дайджесті блогер Кримський Бандерівець, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, за словами блогера, нарешті відкрився секрет появи нового «генерального плану» в Севастополі, який викликає бурхливі протести вже кілька місяців поспіль. Справа в тому, що знесення приватного житла потрібне для того, щоб розмістити там багатоповерхівки. У новозбудоване житло заселять росіян. Місяцевих, відповідно, «виставлять на мороз».
Крім Севастополя, потерпати буде і Сімферополь. У столиці окупованого Криму місцеві «власті» також збираються зносити будинки та забирати землю. Тим, хто не згодний із беззаконням, влаштованим окупантами, погрожують розправою. Як розповіла одна з громадських активісток, їй телефонували депутати місцевої ради і радили «закрити рот». Тим часом, окупанти «розчищають дорогу» для забудовників, тісно пов’язаних з так званим Гобліном (очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксенов – ред.), - зауважує блогер.