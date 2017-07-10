И все-таки импортозамещение: Песков прокомментировал скандал с турбинами в Крыму

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил о том, что на крымских электростанциях специалисты устанавливают только те турбины, которые были произведены в России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, Песков прокомментировал материал, размещенный агентством Reuters, журналисты которого сообщили, что якобы компания Siemens работает на полуострове в обход санкций и поставляет туда свои турбины. «В Крыму устанавливаются турбины российского производства, собранные из российских компонентов», заверил пресс-секретарь. Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что немецкая компания поставила на аннексированный полуостров сразу две турбины, и якобы эти поставки были осуществлены в обход антироссийских санкций. При этом агентство, опубликовавшее материал, называло его правдивым и ссылалось сразу на три достоверных источника.
Компания Siemens при этом заявила, что ее турбины никак не могли попасть в Крым. В свою очередь, российская компания Технопромэкспорт, строящая электростанции в Крыму, заявила, что купила оборудование на вторичном рынке, но отказалась раскрыть производителя.