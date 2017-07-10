Приклад Сталіна: Окупаційна влада хоче заселити Севастополь мігрантами

Російська влада має намір заселити Севастополь сотнями тисяч переселенців з РФ. Як інформує replyua.net, про це повідомляє видання «Крим.Реаліі» з посиланням на окупаційні «Законодавчі збори Севастополя». Наразі відомо, що вказівка вирішити проблему населення надійшла від російської «адміністрації» Севастополя або від керівництва Росії, якому «міська адміністрація» підпорядкована.
За даними видання, «потужне зростання населення міста», яке запланували російські чиновники, може статися тільки за рахунок припливу мігрантів з Росії, які все більш активно скуповують житло в Криму: протягом 2014-2017 років кількість зареєстрованих жителів Севастополя зросла приблизно на 45 тисяч осіб або майже на 12 відсотків. У той же час, приплив мігрантів з Росії може різко підсилитися, якщо буде реалізований «московський» генплан Севастополя і на місці декількох кварталів приватного сектора виростуть багатоповерхові багатоквартирні будинки.
Тим часом, експерти стверджують, що Крим остаточно набрид російському «креативному класу». Росію викинули з респектабельного клубу світових лідерів, її економіка пробиває чергове «дно», а плану щодо виходу з кризи уряд не має.