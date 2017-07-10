Під час будівництва Керченського мосту Росія закатала у асфальт острів Тузла

Будівельники Керченського мосту, який Росія планує побудувати в незаконно анексованому Криму, почали роботи з укладання нижнього шару дорожнього покриття - асфальтобетону - на готових прольотах моста. Про це повідомляється на сайті будівництва Керченського мосту, інформує replyua.net.
«На будівництві Кримського мосту стартували роботи по влаштуванню дорожнього покриття: дорожники створюють нижній його шар, укладаючи асфальтобетон на готових прольотах моста. Верхній шар асфальту покладуть вже після того, як конструктиви автодорожньої частини Кримського моста будуть повністю готові », - йдеться в повідомленні. Відзначається, що асфальтобетон покладений на чотирьох прольотах моста на острові Тузла (з боку Краснодарського краю). «Це понад дві сотні метрів покриття товщиною 6 сантиметрів, для створення якого було потрібно близько 400 тонн асфальтобетонної суміші», - уточнили в прес-службі.
Як відомо, на березі у Керчі завершена укрупнена збірка залізничного арочного прольоту Керченського моста: мостобудівники замкнули звід арки на висоті 45 метрів від основи конструкції. Відзначається, що тепер арочний проліт належить дообладнати експлуатаційними елементами і підготувати до монтажу в проектне положення - на фарватерної опори.