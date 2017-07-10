Планы Кремля: в Севастополь могут переселиться сотни тысяч россиян

Издание Крым. Реалии сообщило о том, что в ближайшем будущем в Севастополе поселятся переселенцы из России – их число может достигать несколько сотен тысяч.
Как передает replyua.net, при этом агентство ссылается на заявление Вячеслава Аксенова, одного из «депутатов» Законодательного собрания Севастополя. Неизвестно, от кого именно поступило предложение решить проблему с населением таким способом, - или от российского руководства, или от «администрации» Севастополя. Издание отмечает, что российские чиновники планируют улучшить демографические показатели Севастополя, и рост населения происходит только за счет притока мигрантов из России, которые все более активно скупают жилье в Крыму: за 2014-2017 годы число зарегистрированных жителей Севастополя выросло примерно на 45 тысяч человек или почти на 12 процентов.
Если «московский генеральный план по Севастополю» будет осуществлен, поток российских переселенцев может увеличиться в разы – оккупанты планируют в частном секторе выстроить большие жилые комплексы с многоквартирными домами, что, несомненно, привлечет многих россиян, желающих перебраться к морю, купив там недорогое жилье.