Постачання турбін до Криму здійснювала російська компанія, яка володіє Siemens

Російська компанія «Інтеравтоматика», в якій Siemens володіє 45,7% акцій, була найнята для установки електричних турбін в анексованому Криму. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела. Згідно сайту «Інтеравтоматики», компанія пропонує клієнтам системи, «засновані на використанні технологій, вироблених Siemens або за ліцензією Siemens».
Представник Siemens, відповідаючи на запит агентства про участь «Інтеравтоматика» в кримському заявив, що «Siemens дотримується своєї позиції про те, що не варто надавати надаватимуть свої послуги в Криму».
«Ми розслідуємо участь «Інтеравтоматики» в запуску газових турбін і будь-яких інших послуг, і, якщо це буде доведено, ми зробимо всі необхідні і доступні кроки, щоб якомога швидше припинити будь-яку діяльність», - заявили Siemens Російська державна компанія «Технопромекспорт», яка будує дві електростанції в Криму, відмовилася від коментарів. «Інтеравтоматика» поки також не відповіла на питання Reuters. Як відомо, напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецької Siemens в обхід санкцій ЄС. У російському представництві Siemens факт поставки спростували.