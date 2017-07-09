Прибуток від анексії: Дружина Аксьонова збільшила свій прибуток в десять разів

Дружина самопроголошеного «глави» анексованого Криму Сергія Аксьонова Олена потрапила в рейтинг найбагатших жінок російських чиновників. Про це інформує replyua.net. Так, за 2016 рік вона заробила майже 33 мільйони російських рублів. Саме такий стан дружини задекларував підконтрольний Кремлю керівник півострова.
У Олени Аксьонової є автомобіль BMW за 120 тис. доларів, будинок площею майже 600 квадратних метрів, 2 земельні ділянки, 3 квартири і 6 нежитлових приміщень. Шлях від забезпеченої жінки до багатої дружини російського чиновника пані Аксьонова пройшла за три роки. І в минулому році заробила в 12 разів більше, ніж її чоловік. Згідно з декларацією Сергія Аксьонова, в 2014 році його дружина заробила 3 мільйони рублів, в 2015 - 3,5 мільйона. А ось вже в 2016 році Олена Аксьонова умножила свій стан відразу в 10 разів.
Олені Аксьонової належить десять приміщень у всіх районах Сімферополя, в яких розташовані магазини, офіси, кафе і всілякі комерційні фірми. Крім цього, вона розпоряджається двома торговими центрами. Втім до анексії тепер найвпливовіша кримська сім'я перебувала в тіні. Олена Аксьонова була громадським діячем, проте вже мала значні бізнес-активи.